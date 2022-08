Cientos de adultos narramos nuestro desánimo y la lucha contra la crisis y el desempleo. En esta Honduras de barro soy un desempleado sin posibilidades de conseguir un empleo bien remunerado. Cuando era pequeño mis padres me decían: “Nosotros no pudimos estudiar porque no teníamos dinero; Walter, estudia para que mañana no estés como nosotros”.

Yo les hice caso, pero ya adulto y a los 36 años después, tengo una licenciatura en Periodismo y soy pasante de Filosofía y de Derecho, cuento con una multitud de cursos, sin becas importantes. Todo lo que he hecho no ha dado sus frutos y encima la culpa recae en mis espaldas. Con un poco de suerte el próximo mes estaré trabajando o rumbo a Estados Unidos buscando el “sueño americano”. Yo no puedo evitar un sentimiento de ira hacia este sistema que me excluye, las fantasías de mi niñez se esfumaron.

El secretario de Estado de Trabajo no está haciendo nada para asegurar una tasa de contratación del sector privado. La bajada de ocupación ha superado los niveles prepandemia, cifras rompen los cimientos de la economía: no se ha subido el salario mínimo.

El gobierno sigue creando empleo para la gente que tiene una marcada militancia en Libre y que está censada, como es normal que los partidos políticos convertidos en gobierno integren a su adeptos para darle un alivio a sus bases. Honduras tiene un nivel de desempleo del 8.6%, el segundo de Centroamérica, después de Costa Rica con 13.7%, reveló el Cohep. Para 2021 el sector empresarial cuantificó 3.3 millones de hondureños con problemas de empleo, significa que el 56% de las personas en edad de trabajar estaban desempleadas y subocupadas.

Después de superar la crisis de 2020, relacionada con la pandemia del covid-19 y las tormentas Eta y Iota, el sector privado registró una notable depresión laboral, seguimos con problemas de desempleo en estas honduras.