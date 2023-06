Descalificados

La Biblia es sabia y claramente nos dice en Mateo 7:3-4: “¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano”.

En el Partido Nacional (PN), que de acuerdo con sus estatutos debió realizar su convención el pasado 21 de mayo, parece que hay un grupito de hombres y mujeres que se han aferrado a los sellos del partido o posiblemente están esperando a que se le pague la deuda política que le corresponde y repartírsela entre ellos.

En mi opinión, el PN no está calificado para criticar a ningún otro partido político del país mientras no haga una depuración de todos sus miembros que están cuestionados a nivel nacional e internacional en aspectos relacionados con la corrupción, tampoco deberían salir en los medios hablando como que si la pasada administración fue brillante o que no se hubieran cometidos tantos saqueos a las arcas del Estado.

Me duele decirlo, pero es la verdad, el PN en la actualidad debe darle prioridad a ese cambio interno, renovar su cúpula y abrir los espacios para que venga gente nueva a participar en igualdad de condiciones, ya se sabe que hay un lado oscuro en el partido de la estrella solitaria que está vinculado al crimen organizado.

Jueces, fiscales y periodistas internacionales así lo han declarado, han llevado al PN a un alto grado de desprestigio público. La antipatía por la que fue derrotado en las urnas todavía persiste y persistirá en los electores mientras sean las mismas caras de ayer las que aparecen hoy haciendo críticas sin antes haber hecho una limpieza en casa.

Descalificado es sinónimo de estar desacreditado y efectivamente así ocurre en la actualidad y desde hace más de una década con el PN. Si no hay cambios de las “personalidades” que lo representan no tendrá opciones de triunfo para las próximas elecciones. ¿Y la convención cuándo?