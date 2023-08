Es una expresión francesa que significa, literalmente, ya visto. En este caso, se trataría de vivencias nuevas que se experimentan como acontecimientos ya vividos. La marcha del pasado sábado por parte de un grupo autodenominado BOC (Bloque de Oposición Ciudadana) nos recordó a propios y extraños aquellas marchas de las “camisetas blancas” y probablemente la marcha que harán los que apoyan al actual gobierno, es decir los del BAG (Bloque de Apoyo Gubernamental), el próximo martes también.

Acá no se puede descartar que ambos bandos tienen derecho a manifestarse en paz y tranquilidad. Total es un derecho que les asiste a todos los ciudadanos. Soy de la opinión, tal y como lo he manifestado en otros artículos, que el triunfo de Libre nos traería una situación similar de confrontación como las que se viven en Nicaragua y Venezuela, y que esa alianza previa a las elecciones no se sabía si era con “Dios o con el diablo”.

También he dicho que a este gobierno que preside la presidenta Xiomara Castro no se le dio una tregua de dos años para que gobernara en paz y tranquilidad. Entonces los hondureños vivimos en una “democracia” que en realidad es una lucha de poder de grupos o de una clase política desgastada que ya tiene harta a gran mayoría de la población pues no se trata de la cantidad de gente que mueven sino más bien de la calidad de quienes son los voceros y los “líderes” que encabezan las mismas. En ambos bandos hay gente cuestionada por negocios turbios, corrupción y vínculos con el narcotráfico.

Eso es algo público a nivel nacional e internacional. En ambas partes no hay solo ángeles, lamentablemente también hay demonios que tienen a este país estancado, viviendo en un canibalismo político que en resumen se puede decir que ambas partes son los culpables de que Honduras no avance sino que más bien retroceda, cada gobierno que llega y que la gente se ha decepcionado tanto que el sistema en que vivimos peligra y que habrá una gran abstención en las próximas elecciones.