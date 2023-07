Decretos contra la corrupción

La semana pasada el Congreso Nacional derogó el decreto legislativo 57-2020 y reformó el 93-2021, los cuales impedían el secuestro de información y la acreditación del tipo penal de lavado de activos de manera eficiente tal y cómo han sugerido diferentes expertos y organizaciones de la sociedad civil.

Es de reconocer que este es un avance sustancial en la lucha contra la corrupción y se ve con buenos ojos el consenso que se logró a lo interno del Congreso Nacional por parte de los partidos políticos. No obstante, la celebración debe ser parcial y no total. Para un gobierno que se autodenomina anticorrupción, hacer estos cambios era una obligación y no una opción.

Por otra parte, falta mucho más por hacerse, faltan decretos legislativos por derogarse como el número 116-2019, 117-2019 y el 04-2022 conocido como “amnistía política”, se requiere la aprobación de algunas normas como la Ley de Colaboración Eficaz, Ley Protección de Testigos, Ley contra el Nepotismo.

Debemos continuar exigiendo de manera permanente que se continúe el camino en la ruta de la lucha contra la corrupción, para ello hay que continuar derogando y reformando leyes y creando otras. La corrupción es un mal tan dañino en Honduras que requiere medidas drásticas y fuertes.

Es un repertorio de temas que requieren atención cómo el Código Penal vigente, la Ley de Contratación del Estado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Financiamiento de Campañas Electorales, en fin, muchos instrumentos legales más, un viaje de mil millas comienza con un primer paso, como población debemos seguir atentos de los próximos pasos del Congreso Nacional de la República, la llegada del Mecanismo Internacional de Naciones Unidas depende mucho ahora del trabajo del Hemiciclo Legislativo. Hay que exigir lo que en campaña se prometió.