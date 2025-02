Decisiones calientes

1

Cuando por cuestiones de actitud, llámese ego, soberbia, superioridad, entre otras, se toman decisiones para una nación que aunque por décadas ha sido una gran potencia, y aunque es muy difícil de creer que está al borde del colapso económico, lo que se espera de su mandatario es que busque soluciones o alternativas que mejoren la crisis en la que se encuentran, pero, por el contrario, al tener apenas menos de un mes en su nuevo mandato, el presidente de EE.UU. ha generado tensión en el mundo, y sus primeras decisiones las tomó sin tener la cabeza fría. Se necesita solamente un poco de cordura para darte cuenta que no puedes expulsar del país a la mano de obra barata que sostiene tu economía y que para seguir siendo una potencia, antes que invertir en armas, se debe de invertir en infraestructura, en salud, algo que en la tierra del Tío Sam es muy poco accesible, la educación, por supuesto, debería de tener un mejor presupuesto, más libros y menos armas, y creer que quien nazca en tu tierra no merece nacionalidad porque sus orígenes son extranjeros contradice un poco al país de la libertad, y mientras ya hay acercamientos con Venezuela, se espera que los haya también con Rusia; en una guerra todos pierden, y si el gigante está decidido a seguir con la actitud desafiante, se tendrá que dar cuenta que los tiempos han cambiado y que ahora ya son muchos los que están dispuestos a no seguir agachando la cabeza, por otra parte, la comunidad latina se ha unido para demostrar que aunque no tengan papeles y aunque no manejen el idioma son una mayoría que juega un rol importante en la nación que ahora quiere adueñarse de nuevo del Canal de Panamá, que quiere tener ahora cincuenta y un estados y también cambiarle el nombre al Golfo de México, va muy a prisa la toma de decisiones del presidente, debe de tener presente que pueden imprimir muchos papeles verdes que actualmente solamente son eso, papeles, y que la credibilidad y el respeto se gana ya no se puede seguir imponiendo, si hay otros iguales de fuertes.