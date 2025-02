Debate HN 2025

Se llevó a cabo el pasado martes 18 con mucho éxito el debate convocado y organizado por el Cohep con los tres partidos: Nacional, Liberal y Libre.

En el caso específico del Partido Liberal se presentaron los aspirantes a la candidatura presidencial Jorge Cálix, Luis Zelaya y Maribel Espinoza. Salvador Nasralla declinó su participación, pero, en honor a la verdad, su ausencia no se notó, y hubo quienes dijeron que fue mejor que no participara para “que no estorbara”, pues así se les otorgó más tiempo a los aspirantes serios. Jorge Cálix está usando un discurso muy al estilo de su colega Juan Orlando Hernández, en el sentido que cree que su edad biológica (juventud) le da ventaja sobre sus adversarios. Pareciera que tiene una fascinación, admiración, hacia JOH, pues en su lanzamiento en un colegio de la capital fue criticado por la prensa especializada al imitarle en su discurso. Eso nos dice mucho sobre su escala de valores y su falta de autenticidad, pues también dijo que él será “un Bukele catracho”. Eso refleja un alto grado de inmadurez de su parte. Así como cuando salió llorando en un video agradeciendo a Xiomara Castro.

Maribel Espinoza sin duda que hubiese sido la mejor opción para ocupar la presidencia del actual Congreso Nacional. Digna representante de la mujer hondureña y del gremio de abogados al que pertenece. Mujer de carácter firme y muy inteligente sin duda alguna. Lamentablemente, el partido de Salvador Nasralla prefirió al director de la barra de la selección para hacer la peor gestión en la historia en un Congreso Nacional. Luis Redondo es una “creación política” de Nasralla, “él lo hizo”.

Luis Zelaya es, sin duda, no solo la mejor opción para recuperar al Partido Liberal sino que también a Honduras, pues ninguno de los aspirantes internos o en las generales posee una preparación académica y capacidad para gobernar Honduras como Luis.