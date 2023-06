Crisis en el IHSS

Lo más triste que nos puede pasar como derechohabientes es ir al Instituto Hondureño de Seguridad Social aquí en la ciudad de Choluteca, en busca de atención médica. Nunca hay nada.

La situación es grave para los que todavía tenemos la suerte de estar asegurados, porque la verdad que hay muchos trabajadores que han sido despedidos y perdieron su seguro y ahora están a la mano de Dios, si ellos se enferman tienen que ir a los centros de salud o al Hospital del Sur, aquí en Choluteca, y tampoco allí hay medicamentos.

La última vez que yo fui a buscar asistencia, los médicos estaban en huelga porque no les habían pagado en cinco meses y que si usted no iba grave, muriéndose, pues no lo iban a atender.

Yo entiendo su reclamo, entiendo que nadie puede vivir sin que le paguen sus salarios al día pues como trabajadores vivimos a coyol caído, coyol quebrado, como dice el dicho popular, pero al mismo tiempo me pregunto ¿por qué tenemos que ser los pacientes los que paguemos los platos rotos?

Es triste que a la gente no le paguen y molesto que a quienes les corresponde pagarles parece que no les preocupa esa situación.

Hoy yo escribo para pedirle a las autoridades del Seguro Social que por favor paguen a tiempo los salarios para que los médicos no se paren y puedan atendernos cuando vayamos en busca de atención, y que compren medicinas, porque también está mal que nos vean los médicos pero no haya de los medicamentos que nos recetan.

Creo también que deberían buscar otros mecanismos de protesta que no afecten la atención de los más pobres. No es posible que todos los problemas quieran resolverlos con huelgas que solo nos afectan a nosotros.Por favor, presidenta Castro, ponga atención a la crisis en el sistema de salud. Necesitamos atención y medicamentos.