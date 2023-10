Sin lugar a dudas que al parecer esta generación será la generación del contacto extraterrestre, de hecho ya lo somos. En el internet constantemente nos vemos bombardeados por mensajes y videos de esos que parecen querer confirmar que nuestra generación ahora está expuesta a constantes avistamientos de ovnis de día o de noche, al parecer la vida no es como la imaginamos y que no somos los únicos en este enorme universo.

Entonces nosotros somos la “Generación alien”, aunque suene con un tono exagerado sin duda la humanidad desde siempre ha tenido un anhelo muy serio e incluso abrumador y hasta fantasioso con vida fuera de nuestro planeta.

Pero es innegable que existen datos históricos, referencias bibliográficas o monumentos arqueológicos de extraterrestres que nos revelaron que ellos estuvieron en contacto con nuestros antepasados y que tuvieron mucho que decir respecto a nuestro progreso y evolución.

Para la “Generación alien”, hablar del tema, ver videos o programas especializados de radio y televisión es una especie de entretenimiento de altos vuelos, en los que los amantes de lo oculto y lo desconocido pueden encontrar claves y respuestas a clásicos misterios de la historia de la civilización, como quién construyó las pirámides o por qué desaparecieron los dinosaurios.

Eso sí, para muchos otros, su testimonio documental no podrá ser tomado excesivamente en serio y sus contenidos se convertirán en curiosas anécdotas que contar a nuestros amigos frente a la cervecita de rigor. En lo personal me siento agradecido con Dios pues he tenido la oportunidad de poder ver objetos voladores no identificados en diferentes locaciones de nuestro país de día y de noche.

En una ocasión vi una flota de ellos en la madrugada y también un portal que se abrió para sabe Dios quien entrara a la nuestra o salió para otra. El fenómeno ovni es ahora un tema científico para analizar pues la evidencia es irrefutable.