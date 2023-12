Cantarranas FM

El comienzo de la zafra no solo marca el inicio de la cosecha de caña de azúcar, sino también un compromiso invaluable con la comunidad. Cada año, cuando se da la señal para iniciar la zafra, el ingenio no solo se enfoca en la producción azucarera, sino que extiende su mano de apoyo hacia las aldeas de la región. Una práctica destacada es el arreglo de las calles que conducen a las áreas donde se concentran los trabajadores, conocidos como machaqueros. Este gesto no solo es un acto de responsabilidad corporativa, sino también una demostración tangible de cómo el ingenio Tres Valles se integra activamente en la vida cotidiana de las comunidades circundantes.

El mantenimiento de las calles beneficia directamente a los machaqueros, facilitando su acceso a las áreas de cosecha y mejorando las condiciones de trabajo. Pero va más allá: esta iniciativa contribuye al bienestar general de las aldeas, ya que las mejoras en infraestructuras locales impactan positivamente en la calidad de vida de todos sus residentes. La colaboración entre el ingenio y las comunidades locales durante el inicio de la zafra no solo fortalece los lazos, sino que también subraya la importancia de la responsabilidad social en la operación industrial.

Este enfoque proactivo no solo se traduce en un entorno laboral más eficiente, sino que también refleja un compromiso genuino con el desarrollo sostenible y el bienestar comunitario. En resumen, ingenio Tres Valles no solo cosecha caña de azúcar, sino también solidaridad y colaboración.

El arreglo de las calles es más que una simple acción logística; es un símbolo de cómo una empresa puede ser un agente positivo de cambio en las comunidades que la rodean, tejiendo una red de apoyo mutuo que florece con el inicio de cada zafra. Una práctica destacada es el arreglo de las calles que conducen a las áreas donde se concentran los trabajadores, conocidos como machaqueros..