Raúl Meraz (53), empresario, es el aspirante para la Alcaldía de San Pedro Sula período 2026-2030, quien desde ya manifestó que se considera un patriota y es por eso que incursiona con el Partido Republicano de Honduras, que se perfila como la institución política nueva que de verdad puede levantar en cada uno de nosotros ese patriotismo y sobre todo una nueva República en todos los puntos de nuestro querido país. En los 128 municipios, llevar la universidad, tener doctores en las comunidades con antibióticos, sueros, etc.

San Pedro Sula será el primer ejemplo a seguir y el primer filtro de estabilización, para después llevarlos a los megadistritos de salud. Quiero ser alcalde por mi pasión de servir y ayudar al desarrollo de las comunidades, al implementar un novedoso plan de seguridad ciudadana. Tengo pláticas con el coronel Zaldívar, consultor internacional y quien fue asesor del BID y el BCIE. Ya tengo acercamientos con una empresa española para traer inversión y generar empleo para la limpieza de desechos sólidos que están en los vertederos o basureros y así proteger la capa de ozono y el medio ambiente en mi querida ciudad de San Pedro Sula. Y dar un ejemplo para todas las demás alcaldías del país. Quiero llevar infraestructura y mejorar las calles de las comunidades olvidadas de nuestra ciudad. También en mi plan de gobierno contemplo como una prioridad abordar el tema de la migración forzada y desde ahora ya he platicado con empresas extranjeras que generarán empleos masivos. Ya me he reunido con alcaldes de diferentes partidos políticos en Quimistán y Macuelizo, Santa Bárbara.

Mi lema es “Caminando y haciendo”.

Él se llama Raúl Meraz, quien con el apoyo de los sampedranos espera convertirse en el próximo alcalde, de la mano de mis regidores y el PRH la nueva opción para Honduras.