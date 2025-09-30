El presidente Trump firmó en julio una directiva aún secreta en la que ordenaba al Pentágono el uso de la fuerza militar contra algunos cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno tildaba de organizaciones “terroristas”. Casi al mismo tiempo, el gobierno declaró que el Cartel de los Soles, un grupo criminal venezolano, entraba en esta calificación y que Maduro era su líder, junto a otros miembros de su gobierno. Poco después, Estados Unidos empezó a desplegar una pequeña armada de barcos y aviones para vigilar a los supuestos narcotraficantes y elegir objetivos que atacar. En concreto, envió ocho buques de guerra, varios aviones de vigilancia y un submarino de ataque a medida que aumentaban las tensiones con Venezuela. La magnitud de la operación y las amenazas públicas del presidente estadounidense contra el mandatario venezolano suscitaron de inmediato la creencia de inminentes ataques, incursiones de comandos en la nación sudamericana o de algún conflicto más grande. Y por supuesto, la caída del régimen. Y esa hipótesis de guerra, era la noticia principal de los telediarios internacionales, acompañada de fotos y vídeos de las naves, informando además el número de miembros que tenía cada barco, el peso y nombre de éstas, su capacidad destructiva, misiles tierra-aire, el alcance de sus cañones, su ubicación, etc. Y por supuesto, no faltaron los analistas dando explicaciones de lo que estaba aconteciendo, presagiando lo peor. Sin embargo, la única acción bélica que la televisión transmitió fue la del ataque de las fuerzas norteamericanas a tres embarcaciones de contrabando de drogas en el Caribe, entre ellas al menos dos procedentes de Venezuela, que causó la muerte de al menos 17 personas, según el Pentágono. Por ende, hasta ahora todo ha sido básicamente: Amenazas, provocaciones, intimidaciones y bravuconadas. En resumen: Cachinflín. Entonces, quizás este show no sea para derrocar al régimen, ni de llevarse detenido a nadie, y si tal vez negociar los recursos naturales, y vaya usted a saber qué otras cosas.