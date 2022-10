Aprovecha el ritmo de cada momento

Aprovechar bien el tiempo que tienes disponible suele implicar aprender a reconocer el ritmo del trabajo que realizamos y nuestras tendencias de cómo trabajamos al haber cambios. Cuando ya tengas una idea de las tendencias generales del uso de tu tiempo, podrás trabajar en ellas. En los momentos en que tengas más control sobre tu horario, puede ser que elijas un enfoque más estructurado para alcanzar tus objetivos.

Durante estos períodos, puedes impulsar tu creatividad con metas. En otros momentos tal vez no tengas ese lujo y debas adaptar tu horario a reuniones para asegurarte de que el trabajo siga progresando en los proyectos que has implementado. Por ejemplo, además de escribir y crear mis artículos, también me involucro en la parte administrativa y editorial.

En los períodos del año en que tengo más control sobre mi tiempo, tengo metas establecidas para el número de palabras que deseo escribir cada día, y me encargo de gran parte del trabajo administrativo y editorial de mi sitio web y artículos. Luego, cuando no puedo dedicar tanto tiempo a las tareas administrativas, adopto un enfoque más fluido. No tengo ni el tiempo ni el espacio para ser tan sistemática, así que aprovecho este tiempo para un trabajo más creativo.

Mi mente está más libre y trato de escribir lo más posible. El tiempo que tengo para escribir suele ser mucho más productivo ya que mis ideas fluyen más rápido. La idea principal es encontrar tus ritmos. Si hay un momento en el que puedes tener periodos más estructurados, haz tu máximo esfuerzo sabiendo que puedes alcanzar tus metas.

Entonces, cuando estés en una fase diferente, trata de encontrar qué tareas y proyectos se ajustan más a tu tiempo y energías en ese momento. Para cualquier ritmo, todo empieza con saber qué funciona mejor para ti. Consecuentemente puedes estar más presente, sabiendo que estás aprovechando al máximo el ritmo de ese momento.