Celebramos hoy las fiestas patrias. No es una fecha cualquiera, es la fecha en que palpita más fuerte nuestro amor por Honduras. Hay un líder de la iglesia evangélica que lleva décadas haciendo un llamado a los hondureños a que nos comprometamos con nuestro país de una forma absoluta, con un genuino patriotismo que debemos llevar en nuestro corazón todos los días del año. Me refiero al pastor Evelio Reyes de la iglesia Vida Abundante.

Pastor, ¿para usted qué significa amar a nuestro país? “Para mí significa amar lo que Dios ama, la redención en Cristo no solamente tiene que ver con las personas sino que también incluye a las naciones, y desde nuestra fe Honduras es nuestra, heredada a través de Cristo Jesús, por lo que tenemos el mandato de cuidar nuestra heredad, mejorarla y pasarla a las nuevas generaciones en mejores condiciones”.

¿Qué se debe hacer para preparar y convertir al hondureño en un ciudadano comprometido con su país? “Es un proceso de educación que toma tiempo, esfuerzo, perseverancia. Los cambios violentos son rápidos pero no duran, los cambios a través de la educación son lentos pero sí rinden frutos a largo plazo. En Honduras necesitamos, desde la familia, educar a nuestros niños y jóvenes. Hay que invertir en educación, sin educación no hay futuro. La Honduras que soñamos tiene que comenzar en nuestra mente. Usted recuerda que otrora las familias estaban menos divididas, menos divagadas y teníamos maestros que sentían amor por la educación. Recuerdo los sábados cívicos la materia de moral y cívica que eran impartidas por maestros que nos trataron de manera personal y nos inculcaron los valores que les inculcaron a ellos. Como líder religioso he tenido la intención siempre de discipular, que conlleva un proceso de educación, y desde la fe hemos abordado esa corresponsabilidad, de inculcar respeto a las autoridades a fin de que como pueblo de Dios podamos modelar las nuevas generaciones. Esta educación y cambio de mentalidad es responsabilidad de las autoridades y la sociedad civil, medios de comunicación, las iglesias, es decir de todos”.