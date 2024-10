¿A quién doy mi voto?

1

Soy de Tegucigalpa, Honduras, y volvemos a estar en período electoral, aunque, a decir verdad, podría parecer que nunca hubiésemos dejado de estarlo. De hecho, si nos guiamos por la información que, sobre “política”, nos ofrecen buena parte de nuestros grandes medios, es probable que no notemos grandes diferencias a raíz del inicio de la “precampaña”. Los medios convencionales suelen denominar “precampaña” a casi cualquier momento fuera de los quince días previos a las elecciones, en donde lo único que hacen es hacer creer al pueblo falsedades saludables para -según la óptica del mentiroso- un buen fin. No creo descubrir nada al afirmar que, en cada campaña, los candidatos suelen mentir por encima de sus posibilidades. Cada mentira se calcula, se sopesa, se destila, se dosifica. Y para aquellos que hayan mentido demasiado, perdiendo así todo poder de credibilidad, el tratado propone una dieta de mentiras, evitando los excesos verbales, obligándose durante tres meses a no decir más que verdades para poder recuperar el derecho a mentir de nuevo, renovando así la impunidad.

El pueblo no tiene ningún derecho a pretender ser informado de la verdad en materia de Gobierno. A veces, las declaraciones de los políticos en permanente campaña están simplemente sacadas de la nada, con el único objetivo de captar titulares. El problema de tantas mentiras en la política va más allá de creencias sobre hechos concretos. Lo que está en juego no es tanto lo que la gente termina creyendo sino cómo termina comportándose, la actitud que adopta frente a la información que recibe.

La mentira pasó de ser una herramienta a ser una política de muchos gobiernos para socavar los cimientos de la realidad misma e impedir que la gente pueda distinguir lo que es verdadero de lo que no lo es.