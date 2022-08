45 minutos

15 de febrero, a las 4:00 de la mañana, sale Juan de casa sin avisarle a nadie, mientras su madre profundamente dormía. Salió, pues debía ir a cobrar la renta de las cantinas que servían para que viejos y jóvenes gastaran su dinero y dejaran sin comer a sus familias.

Ese día, horas antes, había llegado de visita y de repente su primo Arturo, con el cual no alcanzó a cruzarse en todo el día y con quien desde la infancia se había llevado muy bien, pero que desde hace muchos años no veía.

3:45 de la mañana, Arturo, quien no podía dormir porque mucho pensaba, salió de la casa en busca de diversión para el billar que también era una cantina y que quedaba solamente a dos cuadras del que ahora era su nuevo hogar, sacó un cigarro, el último que le quedaba, y mientras se dirigía hacia el lugar y guiado más por la música que sonaba muy alto, alcanzó ver a lo lejos a un hombre como de 40 años con una bolsa en la mano, a quien sin pensarlo dos veces se dispuso a asaltar, se tapó la cabeza con el gorro de su suéter blanco, sacó una navaja y cuando aquel hombre pasó por su lado no dudo en clavarle la navaja en un costado, un revólver cayó y Arturo, en el acto lo tomó, lo recogió para luego usar el arma contra su propio dueño pero esta no disparó, y salió corriendo dejando mal herida a su víctima.

4:30 de la mañana, Juan llega a la cantina pide una cerveza y nota que en la mesa de la esquina está un tipo jugando al que por esos lados nunca había visto; y después de notar la molestia por el pago que le acababan de hacer, con mucho sigilo se puso detrás y disparó por la espalda al tipo que vestía con un suéter blanco el que hurtó y se fue del lugar, al pasar por la primera esquina sintió unos secos balazos en su espalda propiciados por un policía que siempre que caminaba por su barrio le sacaba las balas a su arma para evitar un atraco.