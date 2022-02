Cartas al editor

Aquellos que creen que el pasado 27 de enero solo los miembros de Libre y del PSH tenían derecho a celebrar o sentirse con una nueva esperanza con motivo de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, se equivocan, pues el día de las elecciones generales fuimos miles de personas las que votamos de una forma que también contribuyó para que en nuestro país viniera una transformación política.



En mi caso, tomé la decisión de votar por el alcalde Aldana, los diputados por FM del PSH y, por amistad y aprecio, por Nasry Asfura.



Además, a través de mis artículos, que publiqué con mucha antelación, advertí de la importancia de depurar el Partido Nacional y de incluir gente nueva en sus planillas, y no me refiero a rellenarlas con jugadores de fútbol o de mujeres influencers de redes sociales que tienen más talento en sus pies o fama por posar semidesnudas, respectivamente. Pero no fue así, en el partido oficialista le tienen “alergia” a la gente pensante y mucha simpatía a los “reptilianos o serviles vitalicios”. Pues bien, ahí están los resultados.



Pero en lo que concierne al asunto del Congreso y la falta de cónclave en cuanto a quién es el que debe ser el presidente del Congreso Nacional, la solución está en conversar con Nasry Asfura y pedirle que gire instrucciones a los diputados nuevos (22) para que apoyen el pacto entre Libre y PSH, que ahora puede verse como un pacto de “unidad nacional”, y problema resuelto. Asfura atendería de inmediato y la disciplina de los azules se manifestaría inmediatamente.



Los diputados con “experiencia”, que algunos ya han perdido el pelo y pintan canas, no van a perder sus mañas. Para que no nos defraude el gobierno de la presidenta electa, ella debe ser humilde y sabia, tal y como le recomendó monseñor Ángel Garachana Pérez en la misa del jueves pasado. Esa será la fórmula del éxito para su gobierno.