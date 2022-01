Cartas al editor

Conforme avanzas en tu carrera, tu capacidad de delegar se vuelve cada vez más importante. Al delegar, tendrás más tiempo para enfocarte en el trabajo en el que puedes añadir más valor. También dejarás un espacio para que otros obtengan un entrenamiento valioso y puedan progresar en sus carreras. Aparta un momento hoy para evaluar tu eficacia al momento de delegar.



No todo lo que haces puede delegarse, sin embargo, si empiezas a reflexionar sobre tus distintas responsabilidades dentro de tu compañía y examinas tu carga de trabajo, tal vez encuentres áreas en las que puedas hacerlo con facilidad.



Existen ciertas actividades que deben realizarse y para las que no se necesita un entrenamiento especial. Tareas como estas son las primeras que debes examinar como trabajo a delegar. Algunos ejemplos son el registro de datos, dar seguimiento con proveedores, obtener presupuestos y dar formato a documentos. Estas actividades pueden delegarse con facilidad casi en cuanto decidas hacerlo, ya que no se requieren muchas explicaciones para empezar.



Sin embargo, algunas tareas es mejor dejárselas a los expertos.



Si eres una empresaria o empresario, no es raro que te encargues de diversas responsabilidades al no tener expertos disponibles en la empresa. Tomar responsabilidades que requieren conocimientos especializados puede suceder hasta con las disciplinas más estructuradas, como contabilidad. Con el paso del tiempo seguimos manejando partes de la empresa que no coinciden con nuestras habilidades. Cuando la compañía crece, es mejor dejar que los expertos se encarguen de estas tareas. Aprovechar los conocimientos de tu equipo te ahorrará muchos dolores de cabeza y la persona que haga el trabajo lo hará de forma mucho más eficaz.



Al delegar, tendrás más espacio para innovar y progresar, lo que te ayudará a crecer como profesional, y el beneficio final será para toda tu compañía.