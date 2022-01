Cartas al editor

No será fácil Julio César Arita/Ciudadano

Sabemos de la enorme complejidad que entrañan los grandes problemas sociales heredados por un Gobierno corrupto y usurpador, que aun a punto de salir no escatima esfuerzos para seguir esquilmando los fondos del erario público con la aprobación de exorbitantes prestaciones laborales a favor de altos burócratas legalmente excluidos de este beneficio al no estar bajo el amparo de la Ley de Servicio Civil, y que, según algunas fuentes de información, rondarían los 500 millones de lempiras.



Pero también confiamos en la sabiduría y el compromiso patriótico de un Gobierno democráticamente electo por el pueblo para revertir, paso a paso y con suma responsabilidad, los grandes atropellos a la dignidad y al patrimonio nacional, a la salud y a la vida de un pueblo que, por su enorme sacrificio, merece un destino mejor.



Nuestro pueblo se merece un sistema de salud único, gratuito y de alta calidad, en contraposición a un proyecto privatizador, avalado por adefesios jurídicos neoliberales, que debe ser totalmente abolido. Igualmente se merece un sistema educativo democrático y liberador, que trascienda más allá de lo escolástico y tradicional para forjar al nuevo ciudadano, justo, progresista y transformador, no el hondureño sumiso, acrítico y conservador; dos sistemas, salud y educación, con estructuras modernas y cobertura universal, dotados con los mejores recursos humanos para cumplir a cabalidad con su extraordinario compromiso social, en beneficio de los más necesitados.



Complementariamente tendrán que retomarse las iniciativas abortadas del cooperativismo, en el contexto de un proceso de reforma agraria, justo y solidario, en contraposición a un modelo neoliberal de modernización agrícola, que solamente ha beneficiado a los grandes terratenientes.



Dios ilumine al Gobierno entrante para que, con sabiduría y patriotismo, cumpla con el mandato popular que se le ha encomendado.