Cartas al editor

Si te estás ahogando en tu lista de pendientes, intenta trabajar con un asistente virtual. Encontrar y trabajar con uno puede ahorrarte muchas horas de tiempo y esfuerzo. Un administrador virtual puede ayudarte con tu lista de pendientes de forma inmediata, especialmente cuando las tareas en tu lista las puede hacer un profesional. Encontrar a uno es más fácil que nunca con todas las opciones que existen ahora disponibles. Ella o él te ayudará a salir de la avalancha de trabajo que a veces nos abruma. Invierte el tiempo necesario para encontrar esta ayuda.

Cuando estés más libre, tu asistente también puede ayudarte con las cosas que has querido hacer pero para las que nunca has tenido tiempo y esto puede cambiar tu vida profesional.Si ya has decidido delegar, existen varias tareas con las que puede ayudarte un asistente virtual. Por ejemplo, en la administración de redes sociales. Puedes darle acceso a ella o él a tus cuentas de redes sociales para que suba publicaciones, imágenes, maneje comentarios y envíe invitaciones a nuevos contactos, entre otras cosas.

Tu trabajador independiente puede ayudarte a crear informes y actualizarlos regularmente. Por ejemplo, si quieres conocer el desempeño de tu presencia en redes sociales, tu asistente virtual puede crear un informe y actualizarlo para ti cada semana o cada mes, dependiendo de cuándo lo necesites. ¿Buscas un software nuevo? Tu asistente virtual puede encontrar todas las soluciones disponibles y filtrarlas por costo según tu presupuesto o necesidades. Con cualquier tipo de investigación que necesites, un asistente puede ayudarte a revisar la información y preparar un informe al final.

Además, un asistente virtual puede ayudarte a encontrar a otros trabajadores independientes cuando necesites otras habilidades. Ella o él puede organizar el trabajo, delegarlo a tu nueva contratación, encargarse de toda la comunicación y contactarte cuando necesite tu opinión.