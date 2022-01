Cartas al editor

Por fin llegó el Año Nuevo y lo que la mayoría de hondureños anhelamos es que se haga la transición de Gobierno para que una nueva historia se empiece a escribir.



Si bien es cierto que el nuevo Gobierno tendrá una tarea muy difícil, también sabemos que hay mucha gente capaz que lo conforma, y más aún, también se espera que actúen con honradez. Honduras es un país en donde muchas situaciones se pueden arreglar solamente con voluntad política, los partidos tradicionales así nos tienen acostumbrados hacer las cosas para quedar como héroes en momentos oportunos.



Por otra parte, esperamos que si de verdad se quiere empezar con buenas bases a reconstruir la democracia, y por ende, el país, que dejen sus cimientos bien firmes, se necesita un alto de inmediato a los cobros abusivos de EEH, porque en esta semana anunciaron un incremento del 12% para el primer trimestre del año, se necesita que cambien la fórmula sobre los precios de la gasolina, pues no pueden seguir permitiendo que esta aumente todos los lunes y nadie haga nada. Asimismo, las reformas en el sector salud deben de llegar pronto; médicos que estuvieron en primera línea ya no están y murieron porque ni siquiera tenían Seguro Social; hay que cumplir lo que el Gobierno saliente nunca hizo y darles su plaza.



En educación lo mismo. Para empezar, el país no tiene las condiciones para la educación virtual, pues no hay un aprendizaje equitativo para los estudiantes, tampoco se puede seguir permitiendo que los alumnos aprueben el grado sin saber leer o escribir bien, pues esa es la situación de muchos niños en el país y los adolescentes llegan a la universidad con una mala base porque también el profesor está obligado a pasarlos aunque no sepan nada y al llegar a la universidad se sienten frustrados al no poder interpretar un texto.