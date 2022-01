Cartas al editor

Un mes después de haber recibido al M/N Alexis, de la naviera CMA-CGM, Puerto Cortés rompe un nuevo récord al recibir al Mary, un buque de la misma línea naviera, pero de mayor tamaño que el Alexis. A través de este tipo de servicios, la terminal hondureña se está consolidando como un hub logístico en la región.



El Mary, que cuenta con una capacidad para transportar 6,927 TEU (unidad de medida de contenedores equivalentes a 20 pies), estará llegando de Europa a Puerto Cortés como un servicio principal (mainliner) de CMA-CGM, buscando solucionar problemas de congestionamiento en los principales puertos de la región. La industria marítima está atravesando una etapa de reacomodo debido a problemas de retraso en itinerarios desencadenados por la crisis de la pandemia y Puerto Cortés se está convirtiendo en una excelente opción para consolidar carga y ser el punto de apoyo para solucionar este tipo de inconvenientes. A pesar de la crisis por el congestionamiento de muchos puertos a nivel mundial, la cadena logística no se ha roto en Puerto Cortés, las importaciones y exportaciones han fluido con toda normalidad. En la terminal de contenedores y carga general de Puerto Cortés, los muelles están operando a un 45% de ocupación, lo que significa que hay grandes oportunidades para absorber volúmenes regionales, inclusive ayudar a solucionar situaciones de crisis de otros puertos.



La OPC ha garantizado al comercio una operación en Puerto Cortes los 365 días del año, trabajando 24 horas diarias, atendiendo a los buques “on arrival”, ya que el tiempo de espera en bahía no supera las seis horas (último trimestre 5.05 horas).



En Puerto Cortés no hay cuellos de botella en las cadenas de suministro, OPC no ha dejado de trabajar 24/7, en aras de apoyar la logística del país y la región de forma eficiente, generando mayores oportunidades.