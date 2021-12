Cartas al editor

No me extraña que muchos “expertos en temas electorales” y periodistas digan públicamente que lo ocurrido el pasado 28 de noviembre con la megaderrota que sufrió el Partido Nacional (PN) fue algo que “nadie lo imaginó”. Admito que yo siempre dije en este espacio que Asfura ganaba la papeleta presidencial y no fue así. Pero, sin ser versado sobre el tema, con mucha antelación hice las siguientes observaciones en diferentes artículos.



“La depuración del Partido Nacional: en pleno proceso electoral y a escasos días de las generales, los nacionalistas deben reflexionar sobre qué es lo que conviene para Honduras primero, y después para el partido. De momento, lo más conveniente es que realice a lo interno una depuración de su estructura y cúpula, pues ahora se sabe públicamente que es y fue utilizado para llegar al poder y desde ahí cometer actos corruptos” (oct. 2017).



“Diputados vitalicios: el Poder Legislativo es el que más desprestigio tiene, no de ahora, sino desde hace décadas, pero todo comienza desde el momento en que son ‘seleccionados’ no por su inclinación a servir al prójimo, sino porque, como dijo Marvin Ponce, asesor presidencial, hace unos días: ‘Es que él tiene mucho dinero e invierte grandes cantidades en la campaña’, refiriéndose a un diputado del PN que ya compró el cargo y que busca reelegirse en el mismo de por vida”. Yo agregué que “los llamados a presentar planillas y gente nueva con vocación de servicio de cara a las elecciones de 2021 son: Nasry Asfura, Salvador Nasralla y Libre’” (oct. 2020).



“Solo el PN derrota al PN: eso es un hecho irrefutable entonces, que solo el PN derrota al PN, es decir, que solo si un grupo o movimiento considerable de verdaderos nacionalistas, no cachurecos, decidieran sumarse a la Alianza podrían crear las condiciones para que este instituto político perdiera los comicios generales” (abril 2021).



¡Feliz año nuevo!