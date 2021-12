Cartas al editor

En algunas ocasiones, la confesión y el púlpito no eran suficientes para guiar a la gente y el tribunal de la fe tenía que actuar en estas áreas para prevenir la formación y consolidación de un núcleo mágico, especialmente en aquellas localidades que ya habían experimentado vivir con demasiadas supersticiones.



La praxis de rituales mágicos puede ser entendida como una de las supervivencias experimentadas a lo largo de la Colonia. Sin embargo, en este período no sólo experimentó permanencia, sino también diferencias, que Aquiles se encarga de hacérnoslas entender. Después del análisis de las diferentes aportaciones que conformaron los discursos sobre la “brujería”, que se evidencia en el libro citado, podríamos decir que hubo una marcada diferencia en el siglo XVII en comparación con los anteriores dos siglos coloniales.



Sin duda, el debate sobre prácticas mágicas se intensificó en el siglo mencionado en todos los ámbitos discursivos: legislación, civil, eclesiástico, educativo, moral e, incluso, literario. Se reconoce que en este siglo hubo una gran atención por teorizar sobre la “superstición”, preocupada la Iglesia por adecuar todo esto a los límites político-religiosos activos, aunque no siempre inmutables.



La preocupación anterior por abordar la cuestión de la brujería como un problema no sólo de fe, sino también civil, se fue disolviendo con el tiempo; extensas monografías que recopilaron todo tipo de caracterizaciones sobre las brujas, a menudo actuando casi como un catálogo detallado de conjuntos para las personas, dejó de ser producido: la necesidad de reflexionar sobre la figura de la “bruja” perdió su sentido e interés en los siglos posteriores.

En resumen, a través de toda esta rica información aportada por Omar Aquiles Valladares podemos concluir que las diferentes formas de discurso y castigo se enfocaron hacia el mismo pecado: la superstición, la superstición, aunque especialmente observada cuando se trataba de las mujeres de las pequeñas ciudades y pueblos, especialmente.