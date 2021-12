Cartas al editor

Todas las personas tienen un sistema sobre lo organizado que debe estar su espacio personal. Yo prefiero que mi oficina esté ordenada, aunque a otras no les molesta un poco de desorden. Hasta para aquellas con preferencias diferentes es importante no tener nada más de lo necesario para no desperdiciar tiempo buscando entre archivos y objetos que ya han dejado de ser útiles. La meta es tener un espacio de trabajo que fomente la productividad, en vez de que se convierta en un obstáculo para esta. Es sorprendente lo rápido que pasa el tiempo, y de repente, en el espacio de un año, puede que algunos de los documentos y artículos que tenemos en nuestro escritorio hayan dejado de ser relevantes o necesarios. Para encontrarlos, busca, por ejemplo, artículos de oficina que ya no funcionan o ya no necesitas, tarjetas de presentación antiguas (tuyas y de otras personas), tecnología que ya debe actualizarse y documentos anticuados que ya perdieron su propósito. Además, encuentra en tu escritorio esas tareas que tienes pendientes y que no has podido completar. Tal vez haya un par de diplomas o cuadros que no has colgado o tal vez no hayas comprado un marco para los dibujos de tus hijas o hijos (lo escribo por experiencia propia). Puede que haya documentos u objetos para los que no has encontrado un lugar y que se están apilando. Aparta tiempo para encargarte de estas tareas pendientes pero importantes. Finalmente, asegúrate de que este no sea un evento de una sola vez. Para conseguirlo, pon un recordatorio o tarea en tu aplicación de administración de proyectos que aparezca cada año y te recuerde el hacer esta limpieza. Podrás mantener tu lugar de trabajo actualizado si programas tiempo para hacerlo. Una vez que lo hayas actualizado, tendrás un sentimiento de orgullo, comodidad y mayor productividad en tu espacio para el año entrante hasta que vuelva a salir tu recordatorio.