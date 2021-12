Cartas al editor

En este 2021 los hondureños podremos, luego de unas elecciones generales, tener nuevos anhelos y celebrar con júbilo en esta Navidad.



Obviamente, por los resultados y la forma masiva en que salimos a votar, el pueblo habló, y su primer anhelo expresado en las urnas fue convivir en paz y armonía en las fiestas de Navidad y fin de año.



El segundo es el de darle la oportunidad a una mujer para que nos demuestre si es cierto o no que son mejores para administrar la nación con empatía, unidad y transparencia.



En tercer lugar: mandar a volar a una serie de diputados, especialmente de los partidos tradicionales, que se habían “empotrado” en sus curules y pensaron que sería para siempre. Unos se van luego de varios periodos sin dejar huella, y otros solo fueron del montón, nos dijeron que iban al Congreso a solucionar problemas y solo solucionaron los particulares.



En fin, el nuevo Congreso deberá reivindicar la imagen de un poder del Estado que ha sido mal evaluado por décadas por el soberano.



En cuarto lugar: anhelamos que los diputados que entren sean los que de verdad fueron avalados en las urnas y no aquellos que están acostumbrados a hacer “fraude”; algunos así es como se han mantenido en ese cargo y otros quieren entrar adulterando la voluntad popular. Esperemos que el CNE y el MP hagan su tarea esta vez y los descubran ante la opinión pública, pues no se vale jugar con el deseo de la mayoría, y que los muchachos que estuvieron en las mesas y se prestaron para hacer esta falta grave sean sancionados como corresponde de acuerdo a nuestras leyes.



Y en cuanto al júbilo, eso se siente en el ambiente no solo por la Navidad, sino por el gobierno que ya se va y que nos dejó un mal sabor de boca.



En definitiva, que tendremos una feliz Navidad. Que así sea.