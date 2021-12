Cartas al editor

Las flores me han querido hablar Walter S. Rodezno | Licenciado en Periodismo

Para que nos entendamos, es preciso prestar atención a la canción de una flor. En medio de esos fríos que pelan los árboles y dejan dormidas a casi todas las especies vegetales, la naturaleza, compleja y contradictoria, se las ingenia para hacer visibles los signos de la plenitud y la expansión vital por medio de la discreta aparición de las flores de invierno. Y en lo que parecía el reino de la muerte, o más bien del sueño de la vida, surgen como pintadas esas señales de que nada se ha perdido. Seguir la pista de estas flores valientes que se abren en medio del frío, sabiendo que su encanto no puede compararse con esas otras tan llamativas y vistosas que crecen al abrigo en los invernaderos puede convertirse en un ejercicio de contemplación que hace bien al alma. Hay que ser agradecidos y valorar lo que supone seguir ofreciendo belleza y perfume cuando las circunstancias son tan adversas, cuando los rayos de sol, que al fin son los que dan el toque definitivo que abre los pétalos, son tan débiles y se esconden con tanta facilidad tras las nubes y las neblinas. Hay un misterio escondido en tales manifestaciones y un mensaje de esperanza, de que todo volverá a florecer, cuando regrese la luz y el verde a las ramas. Hay también una enseñanza, para cuando pensamos demasiado en los imposibles y no reparamos en las poderosas energías escondidas que sin embargo se dejan ver para darnos una señal, que rompa nuestro pesimismo. Vivimos en la sociedad de la prisa. Haber conseguido ahorrar innumerables esfuerzos, en lugar de proporcionarnos más tiempo para dedicarlo a los asuntos importantes, ha producido el efecto contrario, ha acelerado el ritmo de nuestras vidas de una manera que podemos considerar perniciosa para nuestro equilibrio. Por ahora no tengo el deseo de mirar el maquillaje de tristeza de mi alma, solo quiero escuchar las flores cuando conversan conmigo.