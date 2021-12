Cartas al editor

El siguiente año será para el próximo gobierno, sin duda alguna, un año de muchos retos, pues los hondureños nos cansamos de que durante más de una década nos engañaran vilmente y que nos robaran nuestra calidad de vida, pero tengamos claro algo, en un año no se pueden resolver mágicamente todos esos males, ni en cuatro tampoco, lo que sí puede hacerse es trazar la ruta para un cambio positivo, pero hay muchos que quieren hacer leña del árbol caído.



Por ejemplo, los guías de familia del programa del gobierno actual tuvieron ocho años (al-gunos trabajando sin derechos) y se esforzaron para dejar a su gobierno en el poder y como no lo lograron, ahora vienen a pedir que les den la permanencia, ¿pero por qué no lo hicieron antes y se lo exigieron a su presidente?



Me parece absurdo que personas como ellas, que siempre hablaban bien del gobierno aunque ni casa tienen, después de que en todo ese tiempo nunca pensaron en ellos, ahora vengan a pedir lo que nunca defendieron. Como hondureños claro que tienen derecho a vivir en mejores condiciones, pero tan cegados estaban que defendían a quienes les robaron los sueños...



El gremio médico también merece que les cumplan lo que nunca les dieron, y con la educación también se tiene una gran deuda, en fin, tocará ver cómo se cumple de lo que tanto se habló y nunca se cumplió. En Honduras muchas cosas pueden mejorar si hay voluntad política, los pilares que hay que prácticamente empezar de cero son la educación, la salud y el empleo, y verán como les cambia la vida a muchos.



Nos han prometido tantas cosas, pero no esperemos que ahora nos cumplan todo eso, el país en estos últimos días lo están terminando de saquear, y va a depender de todos nosotros hacer nuestro pequeño aporte para que todo cambie, nadie va a devolver lo robado, y ojalá que el dejar sin oportunidades a muchos sea castigado.