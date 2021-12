Cartas al editor

Hoy me enteré de que un amigo que trabaja manejando un taxi ha decidido dejar la actividad con la que generaba los ingresos necesarios para mantener a su familia, porque los delincuentes le han enviado una nota escrita a mano, acompañada de una bala, en la que le piden pagar el impuesto de guerra.



El hombre, temeroso de Dios, ha decidido abandonar la actividad que ha desarrollado por años con el único propósito de salvaguardar su vida. “Yo tengo hijos pequeños, Lic., y no me puedo dar el lujo de que estos señores me maten y dejar a mis niños sin padre”, me dijo.



Yo le di toda la razón, pues es cierto lo que él dice, y ante ello no queda más que alzar nuestras voces de protesta por estos hechos, porque lo que le ha sucedido a mi amigo le está pasando por igual a muchos trabajadores del transporte, que el único delito que cometen es tratar de criar a sus hijos de manera honesta.



Y lo más triste es que en la televisión las autoridades se jactan de haber reducido los índices de violencia y delincuencia, lo que a todas luces no es cierto. Basta con que escuchen las historias de los que menos tienen, pero que son los que más trabajan. Las pulperías y los vendedores ambulantes también son objeto de estos extorsionadores, que parece que se han activado en los últimos días.



Este es un llamado a las autoridades de la Policía para que hagan algo en favor de los trabajadores, pues sin duda que su inactividad favorece a que estos delitos sigan cometiéndose.



No es posible que los malos estén atemorizando a los buenos solo porque no hay una autoridad competente que pueda identificar y desarticular estas bandas, para que no sigan atentando contra los bienes, los ingresos y la vida de los más pobres, los que tienen que luchar para sobrevivir junto a sus familias.



Eso no puede seguir sucediendo en este país.