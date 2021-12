Cartas al editor

A casi una semana de las elecciones generales en nuestro país, ya no es noticia que los y las hondureñas salimos a votar masivamente en contra de la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia que han marcado las administraciones del Estado en los últimos años. El castigo fue para todos. Para los liberales también, y para ello basta ver los resultados que están teniendo sus candidatos a diputados y diputadas en todos los departamentos del país.



Los electores no votaron por “vacas sagradas” como los diputados nacionalistas de Colón, Óscar Nájera, y de Francisco Morazán, Oswaldo Ramos Soto, quienes ya tenían cuarto con cama king size en el Congreso Nacional, ni por otros viejos líderes como el demócrata cristiano Felícito Ávila y el liberal Elvin Santos, solo para citar algunos.



Como dicen los analistas políticos que aparecen todos los días en los foros de la televisión: “El pueblo habló”.



Pero esa voz tiene que ser respetada, lo que no parece estar pasando en las salas donde se están digitalizando las actas electorales.



Según denuncias de candidatos a diputados que se sienten afectados en sus intereses en el actual partido de gobierno, les están quitando votos y sumándoselos a otros y les niegan la información que necesitan para impugnar.



Todos los que fuimos a votar quisiéramos que eso no sea cierto y que esos abusos, comunes en las elecciones anteriores, se paren ahora por los miembros del nuevo CNE, que se pumpunean el pecho cuando pueden diciendo que ellos son diferentes a los que administraron los procesos anteriores.



Ahora mismo las dos damas y el caballero que integran el CNE tienen en sus manos la oportunidad de demostrarlo y asegurar que quienes no salieron electos no conformarán el nuevo Congreso Nacional. Tienen que hacer respetar la voz del pueblo.