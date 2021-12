Cartas al editor

Transcurrieron en Honduras con toda normalidad (inesperada) las elecciones que marcarán la historia de un nuevo comienzo, pues el pueblo se expresó y fueron a decir con su voto “estamos hartos de lo mismo”. El país queda muy endeudado, pero con un equipo con don de servicio y capacidad hay muchas esperanzas de que se pueda encarrilar el tren nuevamente.



Se especulaban muchas cosas sobre qué podía pasar antes y después del 28 de noviembre de 2021, la situación se tornaba bastante tensa, pues los candidatos que pedían respeto eran los mismos que decían que estaban listos para incendiar el país, pero poco o nada pudieron hacer ante la voluntad de una inmensa mayoría que no olvidó todas las desgracias que ellos no supieron superar, pues, al contrario, se aprovecharon de eso para seguir lacerando un pueblo alimentado con corrupción y arropado con miseria.



Las esperanzas de los hondureños depositadas en las urnas por una mujer, por primera vez en la historia, dan una pauta de que los electores ya tomaron conciencia de elegir bien a sus autoridades, y que esta dama electa por la mayoría debe marcar un precedente, porque si no los mismos que votaron por ella, serán los mismos que la harán dejar el poder.



Ganó Honduras, porque saldremos de un proceso de doce años muy difíciles; ganó la patria, porque los precios de la canasta básica están por los cielos, porque la gasolina aumenta cada semana, porque la educación estaba relegada y la salud es precaria.



El reto que se viene para esta nueva etapa en el país es enorme, se espera transparencia, voluntad de querer hacer cambios positivos, que se le enseñe a la gente que su dignidad no se compra, que el presidente que elegimos es para que nos gobierne a todos, y que no solo se preocupe por unos pocos afiliados a su partido, hay mucho que enseñar y mucho que aprender, pero lo que jamás se va a olvidar es que cuando los de abajo nos movemos, los de arriba se caen.