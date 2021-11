Cartas al editor

Es pésima idea la de poner toque de queda el 28 de noviembre. Esta es una fiesta cívica, no un castigo. El CNE tiene un mes para dar los resultados. Nos lucirían ante el mundo como un país de caníbales políticos. Se entiende como triunfalismo a aquella actitud exagerada de seguridad y de superioridad sobre los demás.

A tan solo 5 días de las elecciones, las principales fuerzas políticas, Libre y el Partido Nacional, no deben mostrar un exceso de confianza y creer que deben alzar las campanas al viento, ni mucho menos celebrar anticipadamente un triunfo. Por el contrario, es el momento para redoblar esfuerzos y cerrar filas, no dejar de motivar a sus parciales y, en lo posible, ayudarles para que acudan a votar.

Si bien, al parecer, la papeleta presidencial ya tiene un favorito en el electorado, la pelea por conquistar votos no termina hasta que se cierran los centros electorales. La batalla más fuerte estará en la conformación del próximo Congreso Nacional. En las alcaldías el panorama es más claro ante el error que cometió el oficialismo de promover las ZEDE como tema de campaña electoral, más bien le salió el tiro por la culata y todos esos municipios que dijeron un rotundo no a esa intención, obviamente, no serán ganados por el PN. Así que, tomado en cuenta ese factor, ya se sabe lo que ocurrirá.

En cuanto a los diputados que buscan la reelección luego de demasiados periodos, los que ya estuvieron pero desean regresar sin méritos y los que brindaron un triste espectáculo en diferentes programas de debates, nos decepcionaron y le han abierto los ojos a los electores para no darles el voto o dárselos a caras nuevas, total, es el momento de pasarles la factura, pues durante la pandemia “los padres y madres de la patria” brillaron por su ausencia y se escondieron de los que hoy esperan les den el voto. ¡Cómo no, Chon! Entonces el realismo deberá prevalecer sobre el triunfalismo.