Cartas al editor

El concepto de cobarde ha cambiado. No se trata de que respondas con la violencia hacia los otros que te han hecho daño: si te pegan, tú pegas más fuerte; no, no es ese el valiente. El cobarde hoy es el que no se enfrenta a una situación personal que le sobreviene, que le supera. El valiente entonces es el que no nace sino se hace a base de las dificultades con las que se va encontrando y que se va enfrentando a sus miedos.

La respuesta violenta la hace un animal silvestre porque está condicionado por sus genes y porque tiene miedo a que le hagan más daño, pero nosotros somos seres pensantes, el animal no está dotado de pensamiento. Nosotros podemos retirarnos un momento, después de haber recibido una agresión, y poder pensar, reflexionar; podemos decidir no responder, que sería la respuesta más coherente. Si un ser no responde a la violencia, eso deja desarmado al violento, que en realidad es débil. El que se siente fuerte no responde.

¿Por qué se responde con la violencia ante la violencia? Porque es lo fácil, y eso genera conflictos. Sin embargo, eso nos mantendría en una situación de estancamiento. Estancada está la especie humana desde hace milenios porque siempre tiene las misma reacción respuesta. Estamos ya en los últimos tiempos de una era y lo que toca ahora para pasar a otra cosa es el cambio de actitud mental hacia el otro. De lo contrario, seremos monos con cosas y cacharros. Esto no es montar en bicicleta, que siempre es lo mismo y mecánico, no, esto requiere intencionalidad y esfuerzo para pasar a otra era.

El que siembra mezquindades cosechará cosas mezquinas. En la vida siempre hay que estar un tiempo sembrando cosas buenas y positivas: da y después cosecharás algo muy bueno. Hoy estamos rodeados de manipuladores. ¿Qué hace tanta gente jugando para que le toque el gran premio? Porque hay una publicidad invasiva y la mayoría no se entera de que está siendo manipulada.



La compra de lotería se enmascara con actos de humanismo, pero en realidad es una acto de vanidad.