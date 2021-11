Cartas al editor

El siglo pasado, allá por el año 1989, el Partido Nacional se encontraba de capa caída, era una institución política tradicional que había perdido credibilidad ante el electorado. Pero surgió y se levantó como el ave fénix gracias al carisma de un joven político que atrajo la simpatía hacia el partido de la estrella solitaria y lo convirtió en la principal fuerza política del país. Su nombre: Rafael Leonardo Callejas Romero, un economista que se convirtió en el presidente constitucional de la República de Honduras, desde el 27 de enero de 1990 hasta el 27 de enero de 1994.

Callejas tuvo un discurso político cautivador, un carisma extraordinario y la astucia para alcanzar sus objetivos. Su gobierno fue innovador y con rostro social, como líder natural conformó un gabinete con hombres y mujeres de criterio propio pues sabía escuchar a los demás. Lamentablemente Callejas fue víctima de la ambición desmedida y la corrupción, tanto así que estuvo implicado en el escándalo conocido como FIFA Gate. Y se sometió a juicio en una corte de NY. Al momento de su sepelio no se le brindaron los honores que un expresidente de la nación merece por motivo de la pandemia o quizás por voluntad divina. Su legado es como para que otros no terminen sus últimos días de la misma forma que ocurrió con él.



En este siglo, Nasry Asfura se perfila como el próximo presidente a partir de enero del 2021. De no ser por su loable gestión como alcalde de la capital, el PN no tendría opción de ganar pues la administración de JOH es reconocida a nivel nacional e internacional como corrupta, aun en tiempos de pandemia se “lucieron”. Pero las elecciones se ganan con votos y estos son atraídos por el carisma de un candidato. Calleja lo tuvo y Asfura lo tiene. Pero Nasry puede ver un espejo en Rafael Leonardo para que no cometa los mismos errores y que nos demuestre que ser diferente no es solo un eslogan.