Cartas al editor

Cuando recibimos educación nuestra percepción del mundo cambia, nuestra visión aumenta y el entorno, poco a poco, nos va transformando; en nuestros hogares somos ya parte de la luz o encendemos la llama de otros para entender de mejor manera como funciona el mundo. Cada uno es libre de creer en lo que quiere, pero aquel que se ha educado tiene un criterio más sólido y con mejores argumentos.

Bien lo dijo ya Morazán, son los jóvenes los llamados a realizar un cambio, y quienes no han tenido una formación, difícilmente podrán ser parte de la solución, sino por el contrario, serán parte del problema. Para cambiar el mundo se necesitan hombres pensantes, pero, a la vez, hombres valientes, pues aquel que posee conocimiento y no lo comparte y no alza su voz, es simplemente un cobarde.

Si bien en nuestro medio, la mayoría de los buenos cargos están diseñados para los que tienen padrinos y no para aquellos que tienen brillante capacidad, el que sabe aunque quizás no tenga un empleo conoce, y, por ende, no cualquiera lo va a engañar, ni cualquiera le podrá comprar la conciencia, sin olvidar que las oportunidades llegan para quien está preparado. En mi país hay mentes brillantes, pero lastimosamente usan todo ese potencial para beneficiar a unos pocos o a ellos mismos, usan el poder del conocimiento para despojar al ignorante hasta del sagrado pan de la mesa.

Quien tiene la oportunidad de formarse en estos tiempos, de leer un libro, de conocer como funcionan las finanzas, de conocer las leyes, de curar enfermos o de formar a otros está en un puesto privilegiado, pues muchos ignoran lo que ellos saben.



Juventud, aprende, investiga, debate, y usa tus conocimientos para alumbrar una vida, no para apagarla aprovechándote que aquel desconoce por falta de conocimientos, el que usa el saber para hacer el mal, tiene el alma manchada.