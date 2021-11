Cartas al editor

Mientras se acercan las elecciones generales en Nicaragua, programadas para el próximo 7 de noviembre, Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), CIVICUS, Human Rights Watch, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la Organización Mundial Contra la Tortura, People in Need, la Red Internacional de Derechos Humanos, y Women’s Link Worldwide, presentan un manifiesto con cinco razones que revelan que las próximas elecciones generales se realizarán en un contexto de graves restricciones de las libertades civiles y políticas.



En el documento conjunto, las organizaciones firmantes destacan el recrudecimiento de la represión y hostigamiento a voces disidentes como parte de un escenario bajo el cual no existen condiciones para que se puedan realizar elecciones que garanticen el ejercicio de derechos.



El gobierno de Nicaragua ha tratado de eliminar y desestimular a la competencia electoral a través de la detención arbitraria, la desaparición forzada y el enjuiciamiento de opositores y aspirantes a la presidencia, así como la imposición de obstáculos a la candidatura de los principales partidos de oposición. También ha acosado y hostigado a la prensa y violado los derechos políticos, todo esto con la colaboración de los poderes Legislativo y Judicial.



La escalada del hostigamiento, sumada al recurrente uso abusivo de la fuerza y la impunidad incrementan la preocupación por violaciones de derechos humanos en contexto de movilización social. Por estas razones, las organizaciones hacen un llamado a la comunidad internacional, organismos multilaterales y organismos internacionales de derechos humanos a que redoblen sus esfuerzos y gestiones para poner fin a la crisis de derechos humanos.