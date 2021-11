Cartas al editor

A tan solo 25 días para las elecciones, que sin duda alguna dejarán un precedente en el país, pues para la mayoría de los hondureños con en el pasar del tiempo las injusticias van creciendo cada día más, somos la generación a la que nos robaron el futuro, estamos a punto de hacer lo que nunca hemos hecho, defender lo poco que nos han dejado. Necesitamos que se respete la voluntad de todos nosotros, ya no queremos mas injusticias. El mundo nos ha puesto muchos espejos, la democracia y la política son para el servicio de los demás y para que se haga la voluntad de la gran mayoría.

Este 28 de noviembre esperemos haya democracia. No se puede tapar el sol con un dedo; cuando en 2017 se robaron las elecciones se empezó a gestar una inconformidad en la población que poco a poco fue creciendo, pues a partir de ese mandato oscuro el panorama de la nación se ha tornado de gris a negro -no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales-, nos hemos convertido en el segundo país más pobre de Latinoamérica, solo por encima de Haití, al no haber respetado la democracia.

Se aprobó el incremento al impuesto pasando del 12 al 15%, al igual que la tarifa de la energía eléctrica, los precios de la canasta básica, el precio de los combustibles, la salud y la educación están ahora en condiciones más precarias, y todo esto es una injusticia, por eso hay muchos ya que nada quieren saber de política; distorsionaron este hermoso concepto, no tenemos la culpa de que la ambición de unos pocos sea insaciable, nosotros también aspiramos a tener mejores condiciones de vida, exigir nuestros derechos es un acto de justicia. Ninguna convulsión social es buena, pero la lucha por el poder está orillando a que eso suceda.



Será una Navidad distinta, en donde se va a sembrar la esperanza para que en los próximos meses el pan llegue a la mesa de todos, hay muchos que tienen hambre.