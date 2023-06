En este relato les hablaré un poco de la vida de Pedro Pasivo, él es un hombre sin preocupaciones que sabe que algún día nos vamos a morir y que trata de complicarse la vida lo menos posible, tal cual como su apellido.

Pedro es muy pasivo, cuando iba a algún centro de salud del Estado y no encontraba algún medicamento decía que para eso trabajaba y que la salud era primero, en su trabajo a veces salía dos o tres horas tarde sin recibir remuneración alguna porque para él siempre había que dar la milla extra, que por eso el país no avanzaba porque los trabajadores solo trabajaban lo necesario; llevaba muchos años en esa empresa y nunca le habían reconocido su labor, pero él no se quejaba porque así como está la situación tener trabajo es un privilegio, además con la necesidad de empleo que existe lo que para vos es un mal trabajo, para otros sería el sustento de su familia, y Pedro eso lo tenía bien claro.

Pero las autoridades que están de turno quieren implementar una nueva modalidad que seguramente vendrá a facilitarle aún más la vida a Pedro, un modelo en donde los habitantes de la zona tendrán un lugar que a pie o en vehículo va a estar solamente a 15 minutos y tendremos en esa concentrados todos los servicios para distraerse, para tener educación, para tener salud, supermercados, en fin, tendrán todo lo necesario para no salir de sus zonas, urbanidades modernas, aunque primero hay que ver cómo las autoridades resuelven los problemas de seguridad, Pedro, al enterarse de la noticia estaba feliz puesto que su trabajo quedaba a dos horas de su casa, y ahora su trabajo estaría muy cerca de él.

Pero luego de un tiempo Pedro, que vivía algo lejos de su madre, no podía ir a visitarla con la misma frecuencia de antes, la escuela de sus hijos no era tan buena como la zona en donde vivía su hermana, y el tener todo a 15 minutos no garantizaba tener la libertad de escoger lo que necesitaban para vivir, y Pedro Pasivo lo entendió lastimosamente cuando ya era muy tarde. (Cuento)