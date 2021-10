Cartas al editor

Si partimos del hecho que el sufragio es un derecho y una función pública del ciudadano, quien lo ejerce mediante el voto libre, igualitario, directo y secreto, entonces, las encuestas públicas que se realizan por medios de comunicación televisivos podemos decir que son contrarias a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas vigente en nuestro país.



Como también lo son las encuestas a “boca de urna” con las que se manipula descaradamente a la población a fin de que se crea de forma temprana quien o quienes son los ganadores.



En nuestro país, lamentablemente, como es del dominio público nacional e internacional muchos dueños, directores y sus empleados periodistas han perdido la credibilidad ante la población en general.



Es de todos conocido que algunos medios subsisten gracias al “chequecito” mensual que les da el gobierno, por consiguiente, sus opiniones están condicionadas a la línea que les tira el gobierno de turno.



En ese sentido, la encuesta a “boca de urna” que se realiza el día de las elecciones puede decirse que es un instrumento nocivo para la democracia pues no solo es algo que se puede vender al mejor postor si no que se presta para oficializar un fraude prematuramente. La ley es clara. Artículo 6.- “El sufragio es un derecho y una función pública del ciudadano, quien lo ejerce mediante el voto libre, igualitario, directo y secreto”. Entiéndase el término secreto como algo que está oculto, ignorado, escondido y separado del conocimiento público.



Entonces la secretividad del voto constituida como una de las cualidades de sufragio debe respetarse.



Las encuestas a boca de urna no deberían ser permitidas.



La única institución que está facultada por la ley para dar datos oficiales es el Consejo Nacional Electoral.