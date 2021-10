Cartas al editor

Los hondureños dependemos mucho en nuestro estado mental, positivo o negativo, según como le va a la Selección o a los equipos de la Liga Nacional que nos representan en torneos internacionales. Cuando hay triunfos andamos felices; por el contrario, cuando hay derrota andamos “bajados”. Pero debemos ser realistas y no hacernos muchas expectativas en lo que se refiere a la clasificación al Mundial de Qatar 2022 pues a nuestra querida H no le ha ido nada bien, comenzando con la goleada que recibió en las Olimpiadas de Tokio ante Corea del Sur (6 a 0). Esa fue “una goleada de escándalo”. Luego vino otra goleada ante México en la Copa Oro. Sin pasar por problemas, la selección azteca despachó a los catrachos en 38 minutos y les anotó tres goles. Para colmo de males luego, jugando en casa, los Estados Unidos nos dan otra paliza de 4 a 1. Anteayer, México nos vuele a ganar 3 a 0, y de nuevo quedó demostrada la crisis por la que atraviesa nuestro fútbol.



En lo que se refiere a los equipos de Liga Nacional, los dos equipos capitalinos más emblemáticos y con más afición, fueron a hacer tremendo papelón a la ciudad de New Jersey, en un partido que terminó con un marcador de 3 a 2 y una batalla campal entre seguidores de ambos equipos, con el saldo de 12 heridos de arma blanca y angustia en las calles. Pero eso no es todo. El Olimpia, en septiembre, quedó oficialmente expulsado de la Liga de Concacaf nada más y nada menos porque los jugadores albos fueron visitados por Ronnie Brunswijk, vicepresidente de Surinam y presidente del Inter Moengotapoe, quien accedió a los vestidores de Olimpia para darles dinero. Una vez más el fútbol de Honduras fue noticia a nivel mundial de forma negativa. ¿Qué podemos esperar para este mes de octubre en la triple fecha FIFA rumbo a Qatar 2022? Hay que ser realistas, nada bueno. Ese fue mi pronóstico, he dicho. ¡Caso cerrado!