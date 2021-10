Cartas al editor

Señores de EL HERALDO. Quiero aprovechar este espacio para expresar mi opinión sobre un problema que a mi modo de ver, las autoridades no están tomando para nada en cuenta ni en serio.



Todos los días, los y las hondureñas somos sorprendidos con el asesinato brutal de una mujer.



Los asesinatos se registran en las ciudades y hasta en las aldeas más remotas. En la calle, en el bus del transporte urbano y, lo más grave, ahora hasta en sus casas de habitación.



Las mujeres son secuestradas, abusadas sexualmente, maltratadas, dejados sus cuerpos en bolsas plásticas en las calles de cualquier ciudad.



Pero lo más grave es que la gran mayoría de esos casos no son investigados por las autoridades competentes y quedan en la impunidad.



Los asesinos andan libres, mientras las familias de las víctimas lloran su ausencia y sus hijos e hijas menores que generalmente quedan solos en la vida, se ven obligados a vivir en las calles, pidiendo un pedazo de pan o un lempira para llevarse algo de comer a su boca, ante la apatía de las autoridades policiales y judiciales que estaban obligadas a investigar y castigar al responsable de la muerte de sus madres.



Grave es también que estos pequeños quedan expuestos a los abusos de la calle, sin que ningún organismo de defensa de los derechos de los niños y las niñas hagan algo para protegerlos.



Señores policías, señores jueces, señores del Ministerio Público, ¿no creen que ya es tiempo que cumplan con las funciones para las cuales fueron nombrados y por lo que les pagan jugosos salarios?



Hagan su trabajo por favor, la impunidad en todos y cada uno de estos casos es el más grave problema al que nos enfrentamos como sociedad. ¿A ustedes no les parece que es así? No olviden que en sus manos está identificar y juzgar como establecen las leyes a los asesinos de cada mujer.