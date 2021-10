Cartas al editor

El Futuro Anterior es en español el Futuro Perfecto, tiempo verbal que enuncia una acción venidera anterior a otra que también se cumplirá en el futuro. Su rasgo fundamental es que incluye el valor modal de probabilidad y su peculiaridad es que puede funcionar con el valor temporal del Pretérito Perfecto Compuesto, ya que el acontecimiento, anterior al otro acontecimiento futuro, puede ocurrir en el futuro, estar ocurriendo en el presente o haber ocurrido ya.



Martín Heidegger en “Ser y tiempo”, en el parágrafo 68, llamado “La temporalidad del estado de abierto en general”; va a abordar la temporalidad del habla: “Únicamente partiendo de la temporalidad del habla, es decir, del ‘ser ahí’ en general, puede aclararse el origen de la significación y hacerse ontológicamente comprensible la posibilidad de la formación de conceptos” (Martín Heidegger).



“Lo que se realiza en mi historia no es el Pretérito definido (en el sentido de lo que fue), no es Perfecto, no es lo que he sido en lo que yo soy, es Futuro Anterior, es lo que habré sido para lo que estoy llegando a ser; esta acción venidera que anticipa a otra acción venidera es la temporalidad que corresponde al sujeto psicoanalítico, en clara resonancia con la fórmula heideggeriana del adviniendo sido presentado” (Lacan, J., “Función y campo de la palabra y del lenguaje”).



“Tiempo y ser” tienen una determinación recíproca, pero de tal modo que el “ser” no puede ser apelado como temporal, ni el “tiempo” como un ente, implican el desocultar, el “traer a lo abierto” en el “dejar estar presente”. ¿Por qué es esto? Porque “ser” sólo quiere decir estar presente, “dejar estar presente”. Pero presente y ahora no son sinónimos, sino, por el contrario, remotamente distintos, y más aún el presente no es determinado por el “ahora”



Pero esto va a implicar una no tridimensionalidad (pasado-presente-futuro) del tiempo, sino el carácter tetradimensional del tiempo auténtico.