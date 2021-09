Cartas al editor

Hace varios años, dentro de mi desarrollo como profesional en el área de investigación criminal, recibí una lección de vida muy importante de uno de mis superiores, en donde me explicaba que hagamos lo que hagamos o estemos donde estemos, debemos ser consecuentes con lo que lo que somos y lo que parecemos. De forma tal que nuestra personalidad -ya definida como adultos y moldeada a través de los años por la educación recibida de nuestros padres más la escuela y las experiencias vividas- se manifiesta muy claramente es esta simple frase, ser y parecer, pero ¿en qué consiste esto?



Dentro del universo laboral existen un número considerable de profesiones, es por ello que quien las practica es un profesional, desde el pensamiento positivo este aplicará de la mejor manera posible los conocimientos adquiridos como hemos precitado; diremos así que se hace para nuestra propia satisfacción, para el engrandecimiento de la institución para la cual se labora y hasta para la imagen del país mismo, esto es el ser.



El parecer está ligado a la imagen, se entiende entonces que un profesional debe proyectar una imagen de seguridad y confianza en sus actuaciones tanto laborales como personales, ligada a esta imagen va la presentación personal, la que debe ser lo más pulcra posible, no solo en su atuendo, sino que también hasta en la forma en como maneja su léxico, el cual debe denotar los conocimientos que ya mencionamos en el párrafo anterior. Es entonces que un profesional debe ser y parecer, pero no puede pretender ser sin parecer o parecer sin ser, porque entonces ya no sería una persona confiable, sino alguien que sería criticado constantemente o bien por su falta de capacidad o bien por su mala imagen, esto me hace recordar el principio o ley de Peter, pero de eso escribiremos en otra ocasión, por ahora reflexionemos si somos lo que parecemos o si solamente parecemos.