Cartas al editor

Definitivamente somos en gran parte culpables de la situación en nuestro país pues llevamos años tolerando la corrupción y, peor aún, apoyándola, cuando cada cuatro años seguimos votando y defendiendo a los políticos tradicionales. La verdad no me asombra para nada que las personas sigan creyendo cuando les dicen que un candidato es diferente, y que él va a venir a solventar los problemas que se han agudizado en el país desde hace doce años, siendo su partido quien nos ha gobernado por ocho.



Ellos mismos aceptan no solamente que han fallado, sino que han agudizado más la crisis que estamos atravesando, y es que para darse cuenta de la realidad nacional no se necesita tener muchos estudios, basta con el sentido común para saber que te han prometido por décadas y por décadas te han engañado, pero muchos alaban la gran acción que les regalen un bono y una bolsa solidaria, y con alegría dicen este ha sido el único gobierno que a mí me ha dado, me salió el bono, y los hijos que viven en la casa no tienen empleo y los que trabajan con un programa del gobierno no tienen casa propia y tampoco ganan el salario mínimo.



Yo puedo entender que una familia sea obcecada defendiendo un partido tradicional porque la mayoría de su vida han tenido buenos cargos en el gobierno y ellos económicamente están bien, total el hondureño no tiene empatía. Pero familias que solo viven de las migajas, que solo ganan para sobrevivir, sin duda alguna son las que más caro han pagado el precio de vivir en la ignorancia.



Antes el sistema de salud tenía crisis y ahora todo es peor, en el país prácticamente todo está abierto, menos la educación, y seguirá cerrada, porque mientras haya ignorantes que sigan defendiendo lo indefendible, seguirán habiendo ricos viviendo a costa de los pobres, y pobres muriendo a costa de defender los ricos. La ignorancia está en cada rincón del país, es lamentable.