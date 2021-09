Cartas al editor

Con el pasar del tiempo todo va evolucionando, y para bien o para mal, la humanidad está en un proceso constante de cambio, pero todos los cambios que han ocurrido ¿han sido positivos para la sociedad? Las generaciones nuevas que vienen desde 1990, y las del 2000, hay una diferencia entre esas generaciones, y lo que voy a tratar de exponer en este texto es cómo, debido a los cambios que sugieren los expertos, la sociedad ha sido afectada y las nuevas generaciones son más vulnerables.



Allá por los años 1945, en las escuelas, los profesores tenían las autorización de los padres de familia de corregir a sus alumnos si estaban haciendo algo que estaba fuera de las normas, y la sociedad se regía mucho por el respeto, los valores. Pero conforme pasan los años, han salido estudios en donde dicen que aplicar un correctivo, tanto a niños como a jóvenes, dañará su futuro, incluso, un estudio reciente dice que no hay que forzar a un niño a leer antes de los siete años, es decir, que el conocimiento ahora es maligno. Sin duda alguna, somos la generación en donde ahora todo lo respalda según la ciencia, y, a la vez, la generación que una gripe los enferma de gravedad por el deficiente sistema inmunológico que tenemos. Es claro que no corregir a los niños desde pequeños solo ha hecho que tengamos una sociedad más violenta y con carencia de valores, en donde tener sexo a temprana edad y tomar alcohol, e, incluso, usar drogas, es totalmente normal, pues estamos en el siglo XXI.



Hay muchos estudios realizados por especialistas de escritorio que creen que sus instrumentos científicos son la panacea para cambiar el mundo, y vemos que esta juventud sabe leer pero no entiende lo que lee, y los estudios científicos dicen que no es correcto que un niño desde pequeño aprenda a leer, hay intereses de por medio y conviene que la ignorancia se extienda e impere.