Cartas al editor

Ante la inminente ola de inmigrantes centroamericanos que cada día deciden abandonar sus países en busca del famoso “sueño americano”, el país de las barras y las estrellas prometió velar por ellos, pero está haciendo a diario masivas deportaciones. Ya lo dijo el presidente Trump -voy a parafrasear-, las personas huyen de sus países porque sus gobiernos son incapaces de resolver sus problemas; sin embargo, sabiendo de la corrupción de un país como el nuestro, apoyaba un gobierno que ante los ojos del mundo está mal visto, y que lo único que ha hecho crecer en su mandato es la pobreza.



Si de verdad quisieran que dejaran de llegar nuestros paisanos a su tierra, lo que deben hacer simplemente es no dejar que corruptos lleguen al poder, pues si los miles de compatriotas que salen huyendo a diario están buscando lo que acá no encuentran -y que el gobierno se los debería dar-, cada gobierno es responsable de sus ciudadanos, y un país con tanto poder e influyente en el nuestro debería crear políticas en donde seamos mejor beneficiados, y no estarnos enseñando la cultura de mendicidad, esperando a que nos envíen ayudas.



Estados Unidos debería crear políticas que permitan que se respeten nuestras leyes, ya que desde hace muchos años tenemos secuestrada nuestra Constitución; si velaran por que no se irrespeten nuestras leyes, esa sería la mejor ayuda que nos pueden brindar, y de paso se evitarían muchos dolores de cabeza.



No es posible que en sus discursos digan que quieren combatir la corrupción pero estén apoyando un gobierno que ha demostrado que el país que se llama Honduras se puede hundir cada día más.



No se trata de cerrar fronteras o de hacer más estrictas las leyes de migración, se trata de que ayuden a los países a tener acuerdos justos, a que los políticos no echen raíces en el poder.