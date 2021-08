Cartas al editor

Las mismas caras de siempre se vieron en una reunión que hicieron los liberales para demostrar unidad. Y al parecer es cierto, pero solo los golpistas y pandoros, otros sectores del liberalismo no se sumaron. Es decir, los que no comulgan con el candidato al que algunos lo ven como un “mesías”, como en su momento dijo Juan Pablo Carías, docente de Sociología de la UNAH, lo que refleja cómo se han invertido los valores morales en Honduras, pues según el catedrático Yani no reúne los requisitos morales para representar al Partido Liberal.



Por su parte, el diputado por Libre Juan Barahona señaló que la base de su partido rechazó una alianza política con el candidato liberal “porque Yani Rosenthal viene de cumplir una condena en una cárcel de Nueva York por un delito en el cual se declara confeso; la lucha es por sacar un narcotraficante y dictador y vamos a hacer una alianza con otro narcotraficante, allí hay una contradicción. ¿De qué nos sirve hacer una alianza con alguien que no acepta el electorado según las últimas encuestas y que el día de las elecciones la gente no va ir a votar?”.



Ya me imagino lo que les abra dicho en privado la ex primera dama Xiomara Castro cuando se reunieron. Algunos en ese evento aseguran que Yani merece una “segunda oportunidad” e incluso dieron testimonios de vida como el del alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, que ya lleva varios periodos y confesó que él fue drogo y que hasta anduvo en el “Chiverito”, por lo que si la gente vota por él entonces por qué no votar por Yani para presidente. Otros aseguran que Rosenthal fue “víctima” de este gobierno. Lo cierto es que solo el juez estadunidense que lo condenó sabe por qué razones o motivos lo hizo y que los liberales van a elecciones con los mismos protagonistas del golpe y con los que son calificados como pandoros. ¿Tendrán op-ción de ganar?