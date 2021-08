Cartas al editor

Los sucesos del sábado 21 de agosto en el Consejo Nacional Electoral reflejan claramente la tensión entre los partidos políticos, unos por querer seguir jugando con la democracia y otros por hacerla prevalecer.



También es un posible escenario para el 28 de noviembre si alguno de los partidos no acomodados apela por el resultado si no está conforme, o por el contrario, si el partido que está en el poder -algo que sería absurdo e irrisorio- declara que hubo fraude al verse derrotado en las urnas. Todo puede pasar.



También llamó poderosamente la atención ver civiles haciendo vallas con su cuerpo para proteger a sus líderes políticos, definitivamente la ignorancia impera cuando el esclavo defiende a capa y espada a su amo.



Lo suscitado en las instalaciones del Infop es un claro ataque ante el CNE para hacer creer que son incapaces de manejar la situación y, por tanto, crear una crisis preelectoral en donde los únicos que ganarían son los que por razones obvias no quieren dejar el poder.



Los ánimos se calentaron y los careos entre militantes y aspirantes presidenciales fueron fuertes, sin dejar de lado el ataque a la prensa, ataques que ya desde una década atrás han sido frecuentes y que cada día más se les trata de coartar la libre expresión; hubo heridos, la tensión está a flor de piel y la seguridad para un proceso que para muchos, entre comillas, es muy importante, brilló por su ausencia. Sin duda alguna el día de las elecciones se luchará contra el sistema desgastado, fallido, corrupto, pero muy astuto y con muchas artimañas para poder conseguir siempre lo que quiere.



Honduras aún no sale a flote de la crisis política de 2009, y si hechos como este siguen pasando la desgracia seguirá arropando a los hondureños, lo que se busca es que se vuelva a respetar la voluntad popular, que el juego sea limpio.