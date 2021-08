Cartas al editor

Les estoy escribiendo desde los Estados Unidos para rogarle que su periódico nos ayude a los hondureños que vivimos aquí. Yo viajo una vez al año a visitar a mi familia y amigos, pero resulta que desde el año 2020 no he podido viajar debido a la pandemia. Yo tengo una cuenta en un banco de Tegucigalpa pero debido a las restricciones que hay en los bancos de Honduras se me ha congelado la cuenta y no puedo hacer retiros.



Según me informaron por el chat del banco, para poder descongelar la cuenta debo enviar un poder autorizado por un abogado. Yo traté de hacerlo y notaricé mi poder con un notario de los EE UU, pero no me lo aceptó el banco porque dicen que debe ser un abogado. Aquí en este país todos los documentos son válidos en los bancos si los notariza un notario público. No se requiere un abogado. Yo no puedo hacer eso con un abogado de Honduras porque simplemente vivimos en los Estados Unidos y aquí no se dispone de abogados hondureños y si lo hago con un abogado norteamericano entonces me ponen más trabas porque hay que seguir un proceso más complicado todavía.



El caso es que yo necesito disponer de mi dinero en mi cuenta en un banco de Honduras y no puedo hacerlo por ese requerimiento.



Me parece que es una disposición estúpida porque si uno no tiene movimiento en seis meses le congelan la cuenta. Yo llevo ya casi dos años de estar tratando de que liberen mi cuenta y no he podido hacerlo. Me dicen que esa es una disposición del gobierno. Aquí en los EE UU se puede tener cuentas sin movimiento por años y no las congelan. A mí me parece que esto lo hacen en Honduras para robarse ese dinero que es mío y lo necesito para hacer unas operaciones allá. Por favor, agradeceré escriba algo al respecto para que nos dejen sin congelar nuestras cuentas de ahorro en Honduras. Les agradeceré mucho su cooperación.