Cartas al editor

Al inicio de la pandemia se hablaba de la nueva normalidad como un proceso que tardaría demasiado, y en efecto así es, a más de un año de pandemia solo el 10% de la población tiene ya las dos dosis, sin embargo, aunque de manera lenta se está empezando a vacunar la juventud, porque se escuchaba que estaban cansados ya de las clases virtuales, pero ahora que hay vacunas, aunque no para todos, son muchos los hondureños que no se la quieren aplicar. Qué complicados que somos.

La educación y salud, si bien no es prioridad para las autoridades, la población que puede inocularse está desaprovechando la oportunidad, aún hay campañas a estas alturas en contra de las vacunas, y acá si hablamos del retorno a clases cuando no es una cosa es otra, debido a Eta y Iota, fueron muchos los colegios que quedaron destruidos, y a eso ahora hay que sumarle que los jóvenes no se quieren vacunar, empezaran los pilotajes pero en su mayoría serán los centros bilingües, es decir las condiciones siguen desiguales para la mayoría, y la educación en un país que tanto la necesita sigue quedando relegada.

Las condiciones antes de la cruel enfermedad del covid-19 no eran las mejores en la educación pública del país, pero ahora la situación se agravó aún más, ya lo he mencionado, las aulas existen para que todos los discentes estén en igualdad de condiciones, y evitar vacunarse solo hace que se retrase a saber por cuento tiempo más el retorno a las clases presenciales, muchos maestros están en contra al igual que muchos padres de familia, pero en Semana Santa las playas estaban llenas de jóvenes y de niños, entonces, ¿por qué los pilotajes de clases semipresenciales van a ritmo de tortuga? No es posible que seamos temerosos para lo bueno, pero perfectamente se puede asistir a reuniones porque son familiares, es absurdo.