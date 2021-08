Cartas al editor

Me enteré por un telenoticiero que mi buen amigo y excompañero del Instituto San Francisco, de la promoción de graduados de 1982, contrajo el covid-19 y que sus familiares solicitan ayuda económica para la compra de medicamentos. Espero que este artículo sirva para ayudarles y contarles a los lectores un poco sobre quién es Manolo. Sin temor a equivocarme, las palabras que mejor lo definen son: un buen ciudadano, hijo, padre, hermano y amigo. Con vocación para ser bombero que heredó de su padre. Manolo es del tipo de personas que están educadas y preparadas para servir a los demás y si fuera necesario hasta daría su vida por su prójimo si las circunstancias así lo requieren.



Probablemente usted lo vio en la tv cuando sucedió aquel trágico accidente del año 2008 en el aeropuerto Toncotín. Manolo Laguardia, jefe de la Unidad de Materiales Peligrosos del Cuerpo de Bomberos, acudió casi de inmediato a la escena, arriesgando su vida y la de sus compañeros, para rescatar a los pasajeros y la tripulación de ese accidente de un Airbus A320 al que la pista le quedó “corta” y que puso en peligro también la vida de los empleados que trabajan en Camosa y los vecinos de esa zona. Si mal no recuerdo, fallecieron personas que iban transitando por el bulevar en sus vehículos y también el piloto. De no ser por la oportuna intervención de los Bomberos, que bajo el mando de Manolo Laguardia lograron controlar el fuego y evitar que la aeronave siniestrada explotara, la tragedia hubiese sido mayor.



Como sea, hay muchas anécdotas que pudiera compartir y que quizás por falta de cobertura mediática fueron hazañas anónimas pero no menos importantes que realizó Manolo en su vida profesional que comenzó a temprana edad. Hoy él requiere de la ayuda de empresarios y funcionarios públicos para salvar su vida.